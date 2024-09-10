Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что российские военные за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую украинскую технику.

По словам Алаудинова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток пытались продвигаться на указанном участке. В результате FPV-дроны ВСУ повредили несколько машин российских войск.

«Наши ребята уничтожили сегодня на нашем направлении один танк, один ББМ (боевая бронированная машина. --«Газета.Ru»), одну пушку, ну и так по мелочи...» — сказал генерал-майор.

9 сентября Алаудинов прогнозировал, что Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся с актуальными большими ежедневными потерями техники и личного состава. По словам командира «Ахмата», ВСУ бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники и около 12 тысяч человек личного состава.

Ранее командир «Ахмата» заявил о смене тактики ВСУ на Курском направлении.