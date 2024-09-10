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Силы ПВО отбили массированную атаку БПЛА на Брянскую область

Силы ПВО за час сбили 21 беспилотник над территорией Брянской области

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Иван Родионов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за час поразили над территорией Брянской области 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В работе задействованы оперативные и экстренные службы», — говорится в посте политика.

Богомаз также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне глава Брянской области заявлял, что в небе над регионом были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.

Утром того же дня украинские военные уже попытались ударить по объектам в Курской и Белгородской областей при помощи беспилотных летательных аппаратов. В каждом регионе сбили по одному дрону.

Ранее ВСУ обвинили в использовании дронов для «охоты» на мирное население.

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