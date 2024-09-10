Силы ПВО отбили массированную атаку БПЛА на Брянскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за час поразили над территорией Брянской области 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В работе задействованы оперативные и экстренные службы», — говорится в посте политика.

Богомаз также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне глава Брянской области заявлял, что в небе над регионом были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.

Утром того же дня украинские военные уже попытались ударить по объектам в Курской и Белгородской областей при помощи беспилотных летательных аппаратов. В каждом регионе сбили по одному дрону.

Ранее ВСУ обвинили в использовании дронов для «охоты» на мирное население.