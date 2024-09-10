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В Брянской области силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников

Богомаз: средства ПВО отражают массированную атаку дронов ВСУ в Брянской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку массированной атаки с применением беспилотников по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, силами ПВО ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

«Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!» — сказано в сообщении губернатора.

До этого Богомаз заявлял, что в небе над Брянской областью были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.

Утром 9 сентября средства ПВО сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями.

Вечером 8 сентября три населенных пункта в Белгородской области подверглись ударам украинских беспилотников. Целями стали хутор Рябики, а также села Березовка и Новая Таволжанка. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атак никто из местных жителей не пострадал.

Ранее ВСУ обвинили в использовании дронов для «охоты» на мирное население.

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