Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны продолжать удерживать город Красноармейск (Покровск) на подконтрольной Киеву части ДНР, так как этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами официального представителя Пентагона Патрика Райдера, сообщает ТАСС.

По словам Райдера, город расположен на стратегическом пересечении дорог, что особенно важно с точки зрения линий коммуникаций. Поэтому является очевидным, что украинская армия должна продолжать удерживать Красноармейск.

Представитель Пентагона добавил, что украинские войска сейчас «много инвестируют» в попытки удержать город.

Накануне командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что если Украина потеряет контроль над городом Красноармейск (украинское название — Покровск), то это приведет к обрушению всего фронта. По его словам, в случае потери данного населенного пункта «посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта» и российские войска «на этой волне» смогут дойти до остальных городов Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.