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Вице-мэр российского города ушел на СВО после громкого скандала

Ura.ru: вице-мэр Лангепаса Бучинский отправился на спецоперацию

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РИА Новости

Вице-мэр города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа Мечислав Бучинский отправился на специальную военную операцию (СВО) на Украине после громкого скандала со строительством дорог. Об этом сообщает портал Ura.ru.

«Его фото (Бучинского. — «Газета.Ru») опубликовал глава города Сергей Горобченко на своей странице «ВКонтакте», сообщив подписчикам об отправке на фронт группы контрактников, в числе которых «работник администрации города», — говорится в публикации.

Как сообщает портал, Бучинский курировал жилищную политику, а также жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. По данным Ura.ru, заключению контракта с Минобороны предшествовал конфликт городской администрации с жителями микрорайона 4-а.

Источник пишет, что на указанном участке получали землю под возведение жилья многодетные семьи. Местные жители с 2016 года обращались с просьбами оборудовать в этом месте дорогу. Произошедшее дошло до губернатора Руслана Кухарука. Также стало известно, что мэрия проиграла суд омбудсмену Наталье Стребковой, которая обвинила местные власти в бездействии.

Официально информация об уходе Бучинского в зону спецоперации не подтверждена. На звонок журналистов агентства чиновник не ответил.

Ранее суд в Москве расторг контракт датчанина с Минобороны.

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