В ВС Финляндии назвали конфликт на Украине шоком

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола назвал украинский конфликт шоком для страны. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

»(Начало специальной военной операции на Украине. — «Газета.Ru») стало шоком, который вызвал самые большие перемены в системе нашей национальной обороны с конца Второй мировой войны. Финнов не пришлось будить», — сказал Яаккола.

По его словам, Финляндия стала членом НАТО «в самое подходящее время».

Яаккола также заявил, что сейчас состав и численность войск Североатлантического альянса, которые должны быть размещены на территории его страны, неизвестны. Он добавил, что Хельсинки все еще ведут переговоры с государствами, «готовыми предоставить военный контингент».

15 августа помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории России. По его данным, для этих целей альянс сможет использовать Швецию и Финляндию, которые обладают военно-морскими силами.

Ранее Путин назвал последствия вхождения Финляндии в НАТО.