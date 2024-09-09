Президент Украины Владимир Зеленский лжет о числе военнослужащих, дезертировавших из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в социальной сети X заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Военный сообщил мне шокирующий факт. 200 тысяч солдат дезертировали из украинской армии! Это как вся армия Бундесвера! Зеленский врет и занижает число дезертиров?» — написала Панченко.

7 сентября депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что более 80 тысяч случаев дезертирства зафиксировано в Вооруженных силах Украины с тех пор, как Россия начала специальной военной операции (СВО).

Он также подчеркнул, что чаще всего военнослужащие принимают решение о дезертирстве после того, что они видят происходящее на фронте во время боевых действий.

6 сентября офицер ВСУ, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев заявил, что в подразделениях Вооруженных сил Украины количество дезертиров может доходить до 30% от их личного состава. По словам военного, самовольное оставление части без оружия стало «обыденностью» на Украине.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.