Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

К весне 2025 года на Украине могут сформировать «армию вторжения»

Лебедев: Зеленский готовит «армию вторжения» численностью до 500 тысяч человек

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские власти готовят «армию вторжения» численностью до полумиллиона человек, которая весной 2025 года будет атаковать черноморский регион. Такое мнение выразил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает «Царьград».

По словам Лебедева, все нынешние потери Вооруженных сил Украины в Донбассе нужны лишь для того, чтобы затянуть время. На самом деле Зеленский готовит «армию вторжения», которая будет готова к следующей весне.

«Сейчас мобилизовывают порядка 700-900 тысяч. Минимум 500 тысяч штыков к весне будут», — сказал Лебедев.

Говоря о качестве войск, он отметил, что это «не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным».

По мнению Лебедева, российской стороне «нужен фронт в Одессе», что «позволит обезопасить Крым, Новороссийск, в целом весь берег Черного моря от ударов врага».

8 сентября Лебедев заявил о работе ПВО Румынии по российским дронам. По его словам, удары наносились из районов населенных пунктов Переправа и Килия-Веке.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами