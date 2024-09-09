Украинские власти готовят «армию вторжения» численностью до полумиллиона человек, которая весной 2025 года будет атаковать черноморский регион. Такое мнение выразил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает «Царьград».

По словам Лебедева, все нынешние потери Вооруженных сил Украины в Донбассе нужны лишь для того, чтобы затянуть время. На самом деле Зеленский готовит «армию вторжения», которая будет готова к следующей весне.

«Сейчас мобилизовывают порядка 700-900 тысяч. Минимум 500 тысяч штыков к весне будут», — сказал Лебедев.

Говоря о качестве войск, он отметил, что это «не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным».

По мнению Лебедева, российской стороне «нужен фронт в Одессе», что «позволит обезопасить Крым, Новороссийск, в целом весь берег Черного моря от ударов врага».

8 сентября Лебедев заявил о работе ПВО Румынии по российским дронам. По его словам, удары наносились из районов населенных пунктов Переправа и Килия-Веке.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом.