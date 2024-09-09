Российские войска взяли под контроль село Мемрик в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России в своей сводке о ходе военной операции.

Населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Помимо этого, военные РФ нанесли поражение группам военных 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Восемь контратак украинских штурмовых групп были отражены.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 560 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки и гаубицы.

9 сентября украинский аналитический ресурс DeepState заявил о потере войсками Украины контроля над населенным пунктом Водяное на Донбассе.

Накануне сообщалось, что военные РФ уничтожили в Новогродовке украинскую ДРГ, которая пыталась проникнуть в населенный пункт на БТР.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в Селидово попала в «клещи».