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Российские войска взяли под контроль еще одно село в ДНР

Минобороны: силы России взяли под контроль село Мемрик в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Мемрик в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России в своей сводке о ходе военной операции.

Населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Помимо этого, военные РФ нанесли поражение группам военных 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Восемь контратак украинских штурмовых групп были отражены.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 560 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки и гаубицы.

9 сентября украинский аналитический ресурс DeepState заявил о потере войсками Украины контроля над населенным пунктом Водяное на Донбассе.

Накануне сообщалось, что военные РФ уничтожили в Новогродовке украинскую ДРГ, которая пыталась проникнуть в населенный пункт на БТР.

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в Селидово попала в «клещи».

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Операция на Украине
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