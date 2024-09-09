Военный блогер заявил о расстреле пленного военного РФ колумбийскими наемниками

Военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале заявил, что колумбийские наемники из батальона ВСУ «Карпатская сечь» застрелили пленного российского военного.

Он опубликовал видео с пленным военным, которое снято одним из колумбийцев.

«После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте, якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наемников», — написал Федоров.

По его словам, кадры самого расстрела были стерты, но о нем на своем стриме в TikTok рассказал наемник Карлос Кигуа, который является близким другом Хосе Арона Медина Аранды, задержанного ранее ФСБ.

Федоров призвал допросить колумбийца, чтобы узнать у него детали произошедшего и имя того, кто отдал приказ.

7 сентября посольство Колумбии в РФ запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее Песков оценил вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине.