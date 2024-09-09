Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный блогер заявил о расстреле пленного военного РФ колумбийскими наемниками

Военблогер Федоров: колумбийские наемники застрелили пленного бойца ВС России

close
«Кирилл Фёдоров»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Кирилл Фёдоров»

Военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале заявил, что колумбийские наемники из батальона ВСУ «Карпатская сечь» застрелили пленного российского военного.

Он опубликовал видео с пленным военным, которое снято одним из колумбийцев.

«После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте, якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наемников», — написал Федоров.

По его словам, кадры самого расстрела были стерты, но о нем на своем стриме в TikTok рассказал наемник Карлос Кигуа, который является близким другом Хосе Арона Медина Аранды, задержанного ранее ФСБ.

Федоров призвал допросить колумбийца, чтобы узнать у него детали произошедшего и имя того, кто отдал приказ.

7 сентября посольство Колумбии в РФ запросило консульский доступ к двум задержанным колумбийцам, подозреваемым в участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее Песков оценил вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами