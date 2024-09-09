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Профессор из Финляндии рассказал об «охоте» на западных специалистов на Украине

Финский профессор Малинен: западные специалисты на Украине стали целью РФ

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Umit Bektas/Reuters

Российские военнослужащие начали активно наносить удары по местам скопления западных специалистов на Украине. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал профессор Хельсинского университета, эксперт по геополитике Туомас Малинен.

Таким образом он прокомментировал уничтожение иностранных наемников в Харьковской области.

«Игры кончились, судя по всему. РФ, похоже, ведет безжалостную «охоту» на зарубежных специалистов на Украине», — отметил Малинен.

6 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские солдаты нанесли удар по городу Люботин в Харьковской области. По его словам, за день до атаки в населенный пункт прибыло много военной техники и иностранных наемников.

5 сентября заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о переброске иностранных наемников с подконтрольной украинским властям части региона в зону боевых действий в Курской области. В приграничный регион направили свыше 500 человек, большинство из которых являются гражданами Франции.

Ранее в антитеррористическом центре СНГ заявили о присутствии на Украине наемников из стран — членов организации.

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