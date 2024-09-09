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Военный эксперт: нападение на Курскую область дорого обошлось Киеву

Военэксперт Сивков: Россия наносит удары по самым значимым объектам на Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Решив напасть на Курскую область, Киев продемонстрировал всему миру, что хочет не мира, а уничтожения. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал заместитель президента российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Эксперт напомнил, что первый массированный удар Вооруженных сил России после атаки противника на российское приграничье был необходим для подавления энергосистемы Украины. Сейчас, по его словам, поражаются цели, которые представляют особую ценность.

«В частности, училище, где были собраны иностранные инструкторы, где собирались офицеры украинской армии, которые должны были вести боевые действия против нас потом. Вот их уничтожили, вот это ядро», — отметил Сивков.

Он подчеркнул, что высокоточные удары по объектам противника возможны благодаря хорошей работе российской разведки.

6 сентября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России поразили 179-й объединенный учебно-тренировочный центр украинских войск, который располагался в городе Полтаве. По информации оборонного ведомства, на территории центра проходила подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которых в дальнейшем задействовали бы для ударов по России. Обучение проходило под руководством иностранных инструкторов.

9 сентября Российские силы ударили ракетами по гостинице «Заря» в городе Николаевка к востоку от Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, здание использовали наемники и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США предупредили Зеленского о последствиях провала ВСУ под Курском.

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