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Командир «Ахмата» назвал численность ВСУ

Алаудинов: в распоряжении ВСУ находится до четырех бригад

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины имеют в своем распоряжении до четырех бригад. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«У них остается энное количество ресурса. То есть мы этот ресурс фиксируем. Мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что российские войска наблюдают личным составом ВСУ. По словам командира «Ахмата», уничтожение украинских военных и занятие приемлемых для РФ тактических позиций может привести к завершению спецоперации.

5 сентября Алаудинов заявил, что Россия победила в специальной военной операции. По его словам, победа — это понимание того, что россияне являются братьями и сестрами. Тем временем Минобороны РФ сообщило, что продолжается и проведение военной операции, и отражение попытки вторжения ВСУ в Курскую область. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова генерал-майора, заявил, что РФ еще многое предстоит сделать.

Ранее Алаудинов рассказал об отношении ВСУ к пленным россиянам.

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Операция на Украине
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