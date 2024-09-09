Под Славянском уничтожен пункт дислокации украинских военных и наемников

Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками разбит в подконтрольном Киеву городе Николаевка под Славянском в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ», — сказал он.

По его словам Рогова, наемники жили в гостинице «Заря». В пункт был направлен ракетный удар, число ликвидированных солдат ВСУ уточняется. Рогов обратил внимание, что противник должен знать, что ему нигде не укрыться «от возмездия русского оружия».

9 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ заявил о панике в рядах ВСУ после освобождения Новогродовки. Рогов отметил, что российские бойцы «продвинулись дальше». В качестве примера он привел тот факт, что расстояние до Красноармейска в ДНР на данный момент уже сократилось до 10-11 километров.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска взяли опорный пункт севернее Работино.