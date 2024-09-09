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Стало известно, какие части противника отличает особая жестокость под Курском

ТАСС: наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

На Курском направлении наибольшую жестокость проявляют те украинские подразделения, которые состоят из наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники», — отметил источник.

Он уточнил, что в Курском приграничье отмечается присутствие солдат из Польши, Франции и США.

5 сентября замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

7 сентября в Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки. ВСУ потеряли за день 13 единиц бронетехники: три танка и десять бронированных машин, девять артиллерийских орудий, в том числе американскую гаубицу М777.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область.

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