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Военный рассказал о бесполезности РЭБ на переднем крае в зоне СВО

Военный: антидроновые ружья теряют актуальность на переднем крае в зоне СВО

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Антидроновые ружья постепенно теряют свою актуальность на переднем крае боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил командир одного из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), слова которого передает ТАСС.

«Антидроновые ружья остались эффективными скорее в тылу, причем примерно на 10 процентов, на мой взгляд. Дело в том, что если дрон теряет связь, то он по полетному заданию поднимается наверх, пока снова не поймает сигнал», — заявил он.

13 августа губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что разработанный новгородским центром «Ушкуйник» уникальный дрон, против которого РЭБ бессильны, работает в Курской области.

4 сентября стало известно, что российские специалисты начали разработку всепогодных беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время ведется разработка двух дронов линейки «Прыгун-1».

Так, большой дрон может использоваться в качестве разведчика, оснащенного видеокамерами и тепловизорами, или же в качестве «камикадзе», выполняя боевые задачи. В свою очередь малый дрон фактически представляет собой гранату, которая в состоянии самостоятельно найти цель и поразить ее.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что по дронам круче России никого нет.

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