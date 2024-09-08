Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили украинскую ДРГ в Новгородовке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил боец с позывным Фанат, передает РИА Новости.

По его словам, диверсанты пытались проникнуть в населенный пункт на БТР, но их заметили российские солдаты. В результате украинские диверсанты были уничтожены.

8 сентября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новогродовка.

Издание The Economist писало, что украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения Вооруженных сил России.

7 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержатся в Донбассе всего три месяца на фоне больших потерь и успехов российской армии. По его словам, ВС РФ не просто освобождают территории, они «отбрасывает украинцев назад серьезными темпами».

Ранее немецкий журналист сделал неутешительное заявление о позициях ВСУ на фронте.