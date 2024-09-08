Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения Вооруженных сил России. Об этом пишет The Economist.

В материале отмечается, что для группировки ВСУ в Украинске сохраняется риск попадания в окружение. В соседнем Курахово снабжение украинской армии оказалось ограничено. По данным издания, российские войска сохраняют артиллерийское преимущество над ВСУ на этом направлении в пропорции от 3:1 до 10:1.

8 сентября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что фронты ВСУ на территории Курской области и в Донбассе находятся в критическом состоянии. Риттер назвал Владимира Зеленского «отчаянным человеком», который действует по наводке Запада. По его словам, наступление ВСУ в Курской области идет не по плану, так как Киев теряет там стратегические резервы. В то же время он уточнил, что обрушение украинских сил в российском регионе не произойдет одномоментно, так как ВС РФ действуют аккуратно и берегут личный состав.

Ранее Олаф Шольц призвал начать дискуссию о завершении конфликта на Украине.