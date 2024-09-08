Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе сообщили о больших потерях ВСУ

The Economist: ВСУ несут большие потери в Донбассе

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения Вооруженных сил России. Об этом пишет The Economist.

В материале отмечается, что для группировки ВСУ в Украинске сохраняется риск попадания в окружение. В соседнем Курахово снабжение украинской армии оказалось ограничено. По данным издания, российские войска сохраняют артиллерийское преимущество над ВСУ на этом направлении в пропорции от 3:1 до 10:1.

8 сентября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что фронты ВСУ на территории Курской области и в Донбассе находятся в критическом состоянии. Риттер назвал Владимира Зеленского «отчаянным человеком», который действует по наводке Запада. По его словам, наступление ВСУ в Курской области идет не по плану, так как Киев теряет там стратегические резервы. В то же время он уточнил, что обрушение украинских сил в российском регионе не произойдет одномоментно, так как ВС РФ действуют аккуратно и берегут личный состав.

Ранее Олаф Шольц призвал начать дискуссию о завершении конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами