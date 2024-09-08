ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что дроны ВСУ атаковали еще три населенных пункта региона.

Чиновник уточнил, что речь идет о селах Новая Таволжанка и Березовка, а также о хуторе Рябики. В последнем БПЛА атаковал припаркованный автомобиль, в котором никого не было. Машина повреждена, а от осколков пострадали забор и частный дом.

В Березовке из-за атаки были выбиты окна частного дома, а в Новой Таволжанке дрон-камикадзе сдетонировал.

«В результате взрыва повреждены кровля и окна гаража, а также осколками посечен легковой автомобиль», — уточнил Гладков.

8 сентября в области не менее шести раз объявляли ракетную опасность. Над Белгородом на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. Кроме того, ВСУ с помощью дрона атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.

Ранее в Латвии заявили о падении «российского военного дрона» на востоке страны.