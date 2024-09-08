В Совбезе Белоруссии сообщили о 14 тыс. военных Украины на границе

Около белорусской границы находится украинская группировка из 14 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на Совбез республики.

«Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины — около 14 тысяч военнослужащих. Наша группировка у государственной границы — это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», — заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

В конце августа в Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что границу с Украиной продолжают охранять в усиленном режиме. Начальник Гомельской погрангруппы Андрей Федоров при этом отметил, что обстановка на границе двух государств «осложнилась уже не первый год».

На этом фоне МИД Украины заявил о высокой концентрации войск со стороны Белоруссии, чьи передвижения объяснялись учениями. Это, по мнению, Киева не соответствует действительности, поэтому он призвал Минск «не совершать трагических ошибок под давлением Москвы» и отвести войска от границы. В МИД Белоруссии на это ответили, что не получали от Украины официальных обращений по этому поводу.

Ранее силы ПВО Белоруссии ночью уничтожили нарушившие границу БПЛА.