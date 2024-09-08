ЦАХАЛ перехватила «подозрительный объект», летевший со стороны Ливана

Израильские военные сбили над кибуцем Малкия «подозрительный воздушный объект», летевший со стороны Ливана. Об этом сообщил пресс-центр армии Израиля (ЦАХАЛ).

«Сегодня израильская система ПВО перехватила подозрительную воздушную цель, летевшую из Ливана над районом Малкия на севере Израиля. О повреждениях или пострадавших не сообщалось», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 сентября ЦАХАЛ поразил военный объект шиитской организации «Хезболла» в районе Рихан южного Ливана.

Сегодняшним утром Израиль заявил о массированной атаке с территории Ливана. Уточнялось, что всего израильскую территорию атаковали с помощью 50 снарядов. Большая часть снарядов была также перехвачена, о пострадавших не сообщалось.

6 сентября израильские ВВС нанесли новую серию ударов по объектам «Хезболлы» в районе Айтарун на юге Ливана, а также в районе Бейт-Лиф.

Ранее в ООН призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь.