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В Харькове произошли взрывы

«Страна.ua»: серия взрывов произошла в Харькове на фоне воздушной тревоги

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Vladyslav Musiienko/Reuters

После объявления воздушной тревоги в Харьковской области Украины на территории Харькова прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Кроме Харьковской области, предупреждение об угрозе с воздуха действует также в Сумской области.

Накануне в ряде районов Харькова произошло отключение электро- и водоснабжения после серии взрывов.

В тот же день в Николаевской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины были зафиксированы взрывы. В этот момент во всех перечисленных регионах работали сирены воздушной тревоги.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российская армия атакует исключительно военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В Полтавской области после произошедшего был объявлен трехдневный траур. Власти города призвали граждан сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

Ранее в подполье заявили о работе ПВО Румынии по российским дронам.

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