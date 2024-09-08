Артиллерия ВС РФ уничтожила прятавшихся в лесах курского приграничья солдат ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении артиллерийским огнем солдат ВСУ, прятавшихся в лесах курского приграничья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

По его данным, ликвидировать подразделения противника удалось группировке «Север». Ее средства воздушной разведки обнаружили укрывшееся в лесополосе скопление живой силы ВСУ.

«После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что поражение мест временного размещения личного состава противника зафиксировали средства объективного контроля.

Накануне артиллеристам «Севера» ВС РФ тоже удалось поразить живую силу ВСУ и боевую технику, которые находились в лесу в приграничном районе Курской области. А до этого десантники из состава группировки ликвидировали в том же районе украинский минометный расчет.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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