Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Два беспилотника Вооруженных сил Украины сбили в Белгородской области. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что атака украинских войск по объектам на российской территории была отбита около 12:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

Рано утром 8 сентября село Никольское Белгородской области ночью попало под обстрел, в результате атаки ранения получили два ребенка. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, лечение в больницах Белгорода в настоящее время проходят 65 мирных жителей, пострадавших в результате атак на регион.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в воскресенье сообщил, что в Острогожском районе продолжают тушить ландшафтный пожар, начавшийся после атаки беспилотников. По его словам, угрозы населенным пунктам нет.

Ранее на российском курорте туристы выкатили из моря мину.