Европа, которую США «тащат к третьей мировой войне», должна понять, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется европейских государств. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств. Вы будете вовлечены в это?» — заявил он.

Алаудинов добавил, что не понимает, почему Европа поддалась глобалистским идеям США и делает всевозможное для создания ядерной катастрофы.

Также командир спецназа «Ахмат», рассказал, что Вооруженные силы Украины к 3 сентября планировали продвинуться к Курской АЭС. По его словам, украинская армия собиралась обстрелять ее. Алаудинов добавил, что российские войска помешали реализовать план ВСУ, противник понес ощутимые потери.

Ранее глава МАГАТЭ назвал безрассудными атаки на Запорожскую АЭС.