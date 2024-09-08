В УВЗ рассказали об экипаже танка, который выжил после атаки более 100 дронов

Российский танк, прозванный «Царь-мангалом», пережил более сотни ударов дронов и противотанковых ракетных комплексов Javelin, сохранив при этом жизнь экипажу. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал специалист «Уралвагонзавода», принимающий участие в восстановлении боевых машин.

По словам собеседника «Звезды», на ремонт танка ушло менее месяца. Он уточнил, что машина используется для помощи российским штурмовикам. Экипаж занимается тралением минных полей и прикрывает пехоту во время атак.

О создании и модернизации первых танковых «царь-мангалов» сообщалось в июле. Тогда журналистам пояснили, что конструкция оснащена сплошными защитными экранами для защиты от FPV-дронов. Командир взвода с позывным «Родной» рассказывал, что танки и так ограничены в своей видимости, однако дополнительная защита еще сильнее ограничивает возможности наблюдать за окружающей местностью, поэтому экипаж часто оснащает свои машины видеокамерами, вынесенными за броню.

Ранее на Украине заявили о неуязвимости российских «танков-мангалов» для беспилотников.