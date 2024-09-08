В подполье заявили о работе ПВО Румынии по российским дронам

На границе Одесской области и Румынии в ночь на 8 сентября произошли взрывы. Как рассказал РИА Новости координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, взрывы были результатом работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

По словам подпольщика, ночью наносились удары по Измаильскому району города Вилково, где находится турбаза «Пеликан», на которой разместились иностранцы. Кроме того, как отметил Лебедев, в настоящее время на территории бывшей 141-й вилковской исправительной колонии находится производство морских и воздушных беспилотников.

«Также сообщается, что по нашим БПЛА работало ПВО с румынской стороны с населенных пунктов: Переправа и Килия-Веке» — рассказал координатор подполья.

В результате атаки пострадало около 100 человек, которых вывезли на территорию Румынии.

До этого Лебедев рассказывал, что вечером 7 сентября ВС РФ нанесли удар в подконтрольном Украине Херсоне по крыше торгово-развлекательного центра (ТРЦ), которую использовали для запуска дронов.

Ранее стало известно об ударе войск РФ по топливному складу в Полтаве.