Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по месту дислокации иностранных наемников и техники, расположенному севернее города Сумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в результате удара были уничтожены около 30 наемников. Также были поражены шесть единиц техники. Войска располагались в районе населенного пункта Стецковка, отметили в министерстве.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар по районам сосредоточения иностранных наемников и резервов бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Они дислоцировались в населенных пунктах Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск.

Накануне российские войска ударили ракетами из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по месту дислокации иностранных наемников ВСУ в Константиновке. В итоге российские военные уничтожили около 50 французских боевиков.

Ранее наемника из Финляндии объявили в розыск за участие в боях против России.