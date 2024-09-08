Раскрыты имена офицеров ВСУ, погибших при ударе ВС РФ по Полтаве

Полтавский городской совет распространил имена сотрудников военного института связи, которые были ликвидированы в результате удара Вооруженных сил (ВС) РФ 3 сентября. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, в списке погибших — старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, а также помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк. Кроме того, в результате удара был убит старший инженер технической части майор Сергей Андрущук и инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.

До этого РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный военный источник, сообщало, что в результате удара по учебному центру Вооруженных сил Украины в Полтаве, который российские войска нанесли на текущей неделе, погибли и ранены порядка 500 специалистов.

По информации министерства обороны России, на территории центра проходила подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников. Планировалось, что в дальнейшем их задействовали бы для ударов по России. Обучение проходило под руководством иностранных инструкторов.

Ранее появилось видео с последствиями удара по учебному центру ВСУ в Полтаве.