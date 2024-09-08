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Российский боец рассказал о копировании тактики РФ при обучении ВСУ в НАТО

Боец Югра: инструкторы из НАТО копируют тактику армии РФ при обучении ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Инструкторы стран Североатлантического альянса копируют половину тактик и стратегий российских войск при составлении программ подготовки для штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал один из командиров разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31» с позывным »Югра», передает ТАСС.

«Насколько я знаю, натовцы на половину нас копируют. Так что действия примерно одни и те же, что с этой, что с другой стороны», — рассказал военнослужащий.

«Югра» отметил, что солдаты российской армии стараются постоянно совершенствовать свои боевые навыки на полигонах, ветераны боевых действий тоже обучаются наряду с новобранцами. По словам военнослужащего, в числе прочего идут отработки действий при атаках химическим оружием, которое противник постоянно применяет на поле боя.

Также боец рассказал, что ВСУ достаточно сильно мотивированы и в настоящее время даже войска теробороны состоят из приверженцев нацистских и русофобских идеологий. «Югра» указал, что соответствующие татуировки находят даже на уже взрослых людях в возрасте старше 40 лет.

До этого бывший боец ВСУ «Змей» дал обещание при необходимости поделиться опытом военного обучения в Великобритании с российскими военнослужащими.

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