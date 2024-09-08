Алаудинов рассказал об отношении ВСУ к пленным россиянам

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военные позволяли российским пленным звонить родным только в случае получения с этого политических выгод для Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Алаудинова, о соблюдении каких бы то ни было прав пленных со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) до сих пор речи не было.

«В принципе, звонить нашим военнопленным позволяли только ради своих каких-то политических выгод, делая из этого какие-то политические моменты», — сказал генерал-майор.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев заявил, что украинское командование обманом отправляет солдат на убой в Курскую область. Другой военнопленный из 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко рассказывал, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили 10 украинских военнослужащих, которые принимали участие в пленении российских военных и мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об отношении командиров к мобилизованным.