Министерство обороны России отчиталось в своем Telegram-канале о работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО) за сутки.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что подразделения группировки российских войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях поразили формирования 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что за сутки на указанных направлениях ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122 мм гаубицу Д-30.

Кроме того, российские войска нанесли удар по центру «Юг» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Также Вооруженные силы РФ поразили цеха производства, сборки и снаряжения беспилотников.

Ранее российские саперы разработали новую методику разминирования местности.