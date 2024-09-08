Российские военные взяли в плен семь солдат ВСУ

Трое российских морпехов взяли в плен семь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и вывели их из-под обстрелов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.

Как рассказал военкору один из пленных, его подразделение должно было прикрывать отход украинских спецназовцев из курского села, однако начавшийся сильный артобстрел вынудил солдат ВСУ спрятаться в подвале. Там их нашили вошедшие в село морпехи Черноморского флота.

По словам Коца, почти сразу после этого украинские войска сами начали обстрел села из артиллерии, и российским военным пришлось спрятаться в подвале вместе с пленными. Там они просидели двое суток.

Пленный по имение Алексей рассказал, что морпехи делились с ними сигаретами, сухпайкам и водой, а раненым оказали медицинскую помощь.

На третий день российские военные вывели украинцев на точку эвакуации в соседнее село.