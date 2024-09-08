Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли в плен семь солдат ВСУ

Военкор Коц: трое морпехов РФ взяли в плен семь солдат ВСУ и вывели из под огня

close
Reuters

Трое российских морпехов взяли в плен семь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и вывели их из-под обстрелов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.

Как рассказал военкору один из пленных, его подразделение должно было прикрывать отход украинских спецназовцев из курского села, однако начавшийся сильный артобстрел вынудил солдат ВСУ спрятаться в подвале. Там их нашили вошедшие в село морпехи Черноморского флота.

По словам Коца, почти сразу после этого украинские войска сами начали обстрел села из артиллерии, и российским военным пришлось спрятаться в подвале вместе с пленными. Там они просидели двое суток.

Пленный по имение Алексей рассказал, что морпехи делились с ними сигаретами, сухпайкам и водой, а раненым оказали медицинскую помощь.

На третий день российские военные вывели украинцев на точку эвакуации в соседнее село.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами