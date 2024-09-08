Российский военный рассказал, как вслепую вывел танк из-под огня ВСУ

Механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Бродяга сумел вслепую вывести бронемашины из-под огня украинских войск благодаря одним лишь указаниям командира. Подробности этой истории военный сообщил РИА Новости.

«Была ситуация у меня. У нас побили триплексы (система видимости танка. — Прим. ред.). Меня на слепую вел командир, я не видел дороги вообще... Мы обратно выехали с помощью командира. Такая ситуация была неоднократно», — рассказал Бродяга.

По словам военного, тогда разбить оборудование танка подразделению ВСУ удалось при помощи противотанковой ракеты. Он отметил, что главное в такой ситуации — не растеряться и оставаться хладнокровным, так как от этого зависит жизнь экипажа.

До этого члены экипажа Т-72Б3М рассказали о современной тактике боя, которая используется для уничтожения американских танков Abrams и немецких танков Leopard. По словам танкистов, сначала по бронемашине бьют бронебойным снарядом, затем кумулятивным, а после этого добивают противника фугасом.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили минометы ВСУ на Каховском направлении.