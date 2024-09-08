Группировка ВСУ в Селидово попала в «клещи»

Российские войска взяли в «клещи» группировку Вооруженных сил Украины в городе Селидово в Покровском районе Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Селидово, по сути, находится в клещах», — сказал он.

Подробностей не приводится. При этом 2 сентября агентство сообщало, что украинские военные покинули позиции у больницы на юге Селидова.

8 сентября Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР. По данным ТАСС, это позволило российским войскам полностью блокировать логистику ВСУ в районе Покровска.

Украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на военного ВСУ, сообщало, что Вооруженные силы Украины попали в окружение на Покровском направлении. По его данным, украинские подразделения были окружены между населенными пунктами Лысовка и Желанное.

Ранее быстрое продвижение ВС РФ связали с нападением Украины на Курск.