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В Белгороде сработала система противовоздушной обороны

Гладков: силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

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Белгород Новости/VK

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, никто не пострадал.

Утром 8 сентября Гладков сообщал об обстреле села Никольское. Губернатор уточнял, что в результате атаки ранения получили два ребенка. Позднее глава региона заявил, что в Москву для лечения были отправлены семь человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области.

Министерство обороны России в свою очередь сообщало, что средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника в Белгородской и Курской областях.

7 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Шебекино грузовой автомобиль, в результате чего машина получила повреждения. Кроме того, в селе Дроновка Грайворонского городского округа снаряд попал в частный дом и пробил крышу.

Ранее город Шебекино три раза за вечер подвергся обстрелам со стороны ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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