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Российские войска поразили районы сосредоточения наемников в Сумской области

МО: ВС РФ ударили по местам дислокации иностранных наемников в Сумской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по районам сосредоточения иностранных наемников и резервов бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в результате операции были поражены резервы 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, удары наносили по позициям 1-й бригады национальной гвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 113-й, 118-й бригад территориальной обороны, подчеркнули в министерстве.

В Минобороны добавили, что иностранные наемники и украинские войска дислоцировались в населенных пунктах Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск.

Из этой же сводки следует, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 510 военных и 19 единиц техники в ходе боев в Курской области. По данным министерства, что в ходе боевых действий украинская армия потеряла три танка, 15 боевых бронированных машин и два артиллерийских орудия.

Ранее Алаудинов раскрыл планы ВСУ по обстрелу Курской АЭС.

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