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Российские войска отразили атаки ВСУ в направлении сел в Курской области

Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении 4 сел Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска отразили атаки пять атак Вооруженных сил Украины в направлении четырех населенных пунктов Курской области. Об этом заявило российское Минобороны.

В сообщении говорится, что подразделения группировки войск ВС РФ «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток атаки в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость.

По данным Минобороны, украинские войска потеряли до 40 военных, танк, боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.

В ведомстве также заявили о поражении живой силы и техники нескольких бригад ВСУ в районах 12 сел и деревень Курской области.

8 сентября РИА Новости со ссылкой на российское военного заявляло, что Вооруженные силы Украины дистанционно заминировали минами курский поселок Нижний Мордок.

29 августа сообщалось, что украинские военные пытались заминировать мост, который используется для эвакуации жителей Курской области.

Ранее ВСУ атаковали технику Росгвардии в Курской области.

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