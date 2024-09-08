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Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 510 солдат в Курской области

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Oleksandr Klymenko/Reuters

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 510 военных и 19 единиц техники в ходе боев в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий украинская армия потеряла три танка, 15 боевых бронированных машин и два артиллерийских орудия. Кроме того, по данным министерства, российские войска уничтожили боевую машину пехоты, станцию РЭБ и 13 автомобилей ВСУ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11220-ти военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 624 боевых бронированных машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

До этого экипажи самолетов Су-25 ликвидировали живую силу и технику Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Удар нанесли авиационными средствами поражения, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне российские морпехи Тихоокеанского флота уничтожили в Курской области взвод пехоты ВСУ. Троих выживших солдат взяли в плен.

Ранее в США назвали бессмысленным нападение ВСУ на Курскую область.

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