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ВСУ дистанционно заминировали западными минами поселок в Курской области

Боец ВС РФ «Лазарь»: ВСУ заминировали Нижний Мордок в Курской области

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Александр Павлюк/Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно заминировали минами иностранного производства поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь».

«В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок», — рассказал военнослужащий.

«Лазарь» добавил, что поселок был заминирован противотанковыми минами иностранного производства. По словам военного, мины «немецкие противоднищевые с антенами». На четвертые сутки эти мины автоматически сдетонировали самостоятельно.

Военнослужащий отметил, что из местных жителей никто не пострадал, ранения получили три коня и стадо баранов. Российские бойцы насчитали в течение десяти минут 70 подрывов.

28 августа сообщалось, что украинские военные пытались заминировать мост, который используется для эвакуации жителей Курской области. Целью ВСУ стала переправа между поселками Гирьи и Белица.

Ранее бойцов ВСУ обвинили в похищении жителей Курской области.

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