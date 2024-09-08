В подполье заявили об ударе по крыше ТРЦ в Херсоне

Российские войска вечером 7 сентября нанесли удар в подконтрольном Украине Херсоне по крыше торгово-развлекательного центра (ТРЦ), которую использовали для запуска дронов. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева.

«Удар пришелся по ТРЦ «Фабрика», крышу которого в своих целях используют ВСУ для запуска дронов и наблюдению за микрорайоном «Дачи» на нашем берегу Днепра», — сказал он.



Ночью в селе Камышаны в пригороде Херсона зафиксировали попадания по автобазе и общежитию, которые, по данным Лебедева, использовались ВСУ как пункт временной дислокации личного состава и место стоянки и ремонта военной техники.

По его информации, ВСУ потеряли не менее 70 военнослужащих, в том числе иностранных наемников.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что население Херсона сократилось почти в семь раз.

Ранее Херсон остался частично без света.