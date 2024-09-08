Российские войска поразили центр операций «Юг» ВСУ

Российские войска нанесли удар по центру «Юг» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также, по данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили цеха производства, сборки и снаряжения беспилотников. Кроме того, удар нанесли по местам скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

В Минобороны уточнили, что операция проводилась при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии российских группировок войск.

Накануне бойцы группировки российских войск «Запад» отразили восемь атак ВСУ в своей зоне ответственности. В Минобороны отметили, что солдаты улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям девяти бригад украинских войск.

В этот же день подразделения «Южной» группировки войск продолжили углубляться в оборонительные позиции противника, в результате чего потери Вооруженных сил Украины составили до 810 военнослужащих за сутки.

Ранее российские саперы разработали новую методику разминирования местности.