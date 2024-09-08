В подполье рассказали об ударе войск РФ по топливному складу в Полтаве

Российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в аэропорту в пригороде Полтавы на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.

По словам подпольщика, удар по военному объекту был нанесен вечером 7 сентября. Лебедев отметил, что после удара наблюдался большой выброс пламени.

До этого координатор николаевского подполья сообщал, что ударом российских войск в пригороде Николаева была уничтожена по меньшей мере одна ракетная система залпового огня HIMARS из тех, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Крыму и Скадовску в Херсонской области.

6 сентября Лебедев заявлял, что российские военные нанесли удар по мосту и технике ВСУ в районе города Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В Киеве появилась надпись в поддержку СВО.