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ВСУ атаковали технику Росгвардии в Курской области

В Курской области FPV-дрон ВСУ атаковал технику Росгвардии во время работ

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Thomas Peter/Reuters

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал технику Росгвардии во время обустройства фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащий Росгвардии в ходе проведения инженерных работ заметил приближающийся FPV-дрон ВСУ и подал команду «воздух»», — говорится в сообщении.

В ответ на команду его напарник, который проводил работу на экскаваторе, немедленно остановил работу техники и быстро укрылся. В этот момент дрон атаковал инженерную технику. Однако он не нанес повреждений и упал на землю.

На место происшествия незамедлительно прибыли саперы. Специалисты обследовали и обезвредили оставшиеся фрагменты беспилотника.

В свою очередь инженеры проверили работоспособность техники, после чего продолжили проведение работ по созданию фортификационных сооружений. Задача по обустройству необходимой инфраструктуры была выполнена.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России. Дроны пытались атаковать Курскую и Белгородскую области.

Ранее в Курской области попала в засаду штурмовая группа ВСУ.

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