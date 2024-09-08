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Российские танкисты подбили «Леопард» накануне Дня танкиста

Экипаж российского танка подбил «Леопард» в зоне СВО накануне Дня танкиста

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Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Экипаж танка Т80БВМ «Южной» группировки войск в День танкиста рассказал РИА Новости о подбитии танка «Леопард» на Донецком направлении и о традиции танкистов.

«Наши деды воевали против «Тигров» (немецкий танк времен Великой Отечественной войны. — «Газета.Ru»), теперь мы воюем против «Леопардов», я этим горжусь», — заявил командир танка с позывным «Капча».

Накануне праздника экипажу российского танка удалось подбить с закрытой огневой позиции танк «Леопард». Боевая машина находилась на расстоянии более пяти километров.

По предоставленным данным, экипаж Т80БВМ навел орудие на указанную точку. Затем, приблизительно через 10 минут, противник появился в прицеле танка, после чего российская боевая машина провела отработку по заданной цели осколочно-фугасными снарядами.

«Капча» добавил, что огневого ответа от «Леопарда» не было. Кроме того, экипаж противника не успел среагировать и понять, откуда ведется по ним стрельба.

По словам российского военнослужащего, поражение «Леопардов» и другой натовской боевой техники не является для танкистов большой проблемой.

Незадолго до этого российские военнослужащие уничтожили артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом в приграничном районе Курской области.

Ранее появилось видео уничтожения танка ВСУ «Ланцетом» в Курской области.

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