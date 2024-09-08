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«Хезболла» ударила по городу на севере Израиля

«Хезболла» нанесла удар по позициям ЦАХАЛ в городе Кирьят-Шмона

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Omar Sanadiki/Reuters

Бойцы шиитской милиции «Хезболла» нанесли ракетные удары по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенным в городе Кирьят-Шмона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал формирования.

В сообщении уточняется, что для удара шиитские бойцы применили несколько десятков снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня. Помимо этого, «Хезболла» обстреляла военную базу в кибуце Шамир.

В формировании добавили, что удар был нанесен в ответ на авианалет израильских военных на поселок Фрун 7 сентября. В тот момент в населенном пункте находились спасатели из службы гражданской обороны.

Подробностей о последствиях атак и информация о пострадавших не уточняется.

Накануне бойцы «Хезболлы» применили беспилотники для нанесения ударов по некоторым позициям ЦАХАЛ в пограничных районах Верхней Галилеи. В результате удара удалось поразить все наземные цели, в рядах противника зафиксированы потери, отметили в формировании.

Ранее Израиль нанес новые удары по объектам военной инфраструктуры «Хезболлы».

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