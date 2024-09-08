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Командир «Ахмата» заявил о смене тактики ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: ВСУ поменяли тактику на Курском направлении

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили свою тактику на Курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

«Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия», — сказал военный.

Алаудинов добавил, что смена тактики украинских войск связана с «очень серьезным поражением», которое им нанесла российская армия. По словам командира «Ахмата», в первые дни атаки на регион ВСУ ежедневно теряли 10-15 единиц техники.

Кроме того, генерал-майор отметил, что армия Украины своей атакой на Курскую область хотела замедлить продвижение Вооруженных сил России в зоне спецоперации, однако она только ускорила ход наступления. Алаудинов подчеркнул, что ежедневно российские военнослужащие берут под контроль несколько населенных пунктов, а также остановили украинских солдат в регионе.

Накануне бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили 10 украинских военнослужащих, которые принимали участие в пленении российских военных и мирных жителей в Суджанском районе Курской области. Боец вместе с еще одним выжившим сослуживцем был захвачен российским спецназом в ходе этой операции.

Ранее Алаудинов рассказал, чем он отличается от украинских генералов.

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Атаки на Курскую область
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