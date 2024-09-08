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Алаудинов раскрыл планы ВСУ по обстрелу Курской АЭС

Алаудинов: ВСУ планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела

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Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) к 3 сентября планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела, но реализовать эти планы не удалось. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

«Мы знаем, что на третье число опять у него (противника. — «Газета.Ru») было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность обстреливать ее с артиллерийских установок», — рассказал генерал-майор.

Алаудинов добавил, что российские войска помешали реализовать план ВСУ, противник понес ощутимые потери.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что в настоящее время ВСУ, по его словам, продолжают перегруппировываться, а также снимать с других участков подразделения. Алаудинов выразил мнение, что украинские бойцы в ближайшие дни еще раз попытаются продвинуться ближе к атомной станции для атаки.

До этого генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил по итогам переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, что Украина планировала атаковать и захватить Курскую АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ назвал безрассудными атаки на Запорожскую АЭС.

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