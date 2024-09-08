Трое российских военных подорвались на украинской мине ТМ-62, однако им удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

Уточняется, что инцидент произошел на Угледарском направлении в Донецкой народной республике. По данным Telegram-канала, солдаты Вооруженных сил (ВС) России ехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию.

«И все трое выжили и уже в строю», — сказано в сообщении.

До этого сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным «Сыч» рассказывал, что украинские военнослужащие, отступая в Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха. По его словам, на этих минах часто подрываются обычные люди.

7 августа военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял, что подразделение Вооруженных сил Украины понесло потери, зайдя на свое минное поле в районе поселка Песчаное Харьковской области. По его словам, украинские штурмовики, не проведя разминирование, пошли в наступление на позиции российских войск.

Ранее в ЛНР ехавший на кладбище автобус подорвался на мине.