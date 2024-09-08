Силы ПВО за ночь уничтожили три БПЛА в Белгородской и Курской областях

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили три беспилотника в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о введении дополнительных мер безопасности в Острогожском районе из-за пожара и детонации взрывоопасных предметов после падения беспилотника.

Полностью было перекрыто движение автомобильного транспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск, из расположенных поблизости населенных пунктов эвакуировали несколько сотен жителей.

Издание Bild писало, что ВСУ начали применять беспилотники с автоматами Калашникова.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.